Virginia vira a 3ª mulher mais seguida do Instagram no Brasil
Virginia Fonseca alcançou a terceira posição entre as mulheres mais seguidas do Instagram no Brasil, superando Larissa Manoela. A influenciadora agora só fica atrás de Anitta e Tatá Werneck.
O salto no ranking ocorreu na terça-feira, 28, após Virginia anunciar publicamente o namoro com o jogador Vini Jr. em uma postagem romântica. “Em apenas um dia, após o anúncio do relacionamento, Virginia ganhou mais de 400 mil novos seguidores”, informaram as redes de monitoramento.
Veja também: Relembre os namorados famosos de Virginia Fonseca; lista atualizada
Atualmente, a influenciadora soma 53,6 milhões de seguidores, contra 53,4 milhões de Larissa Manoela. “À frente estão Tatá Werneck, com 56,3 milhões, e Anitta, com 63,2 milhões”, destacou a lista. O crescimento reflete a repercussão do relacionamento nas redes sociais.
Na lista geral dos perfis mais seguidos, Virginia ocupa a 8ª posição, enquanto Vini Jr. está em 6º. No topo estão Neymar, Ronaldinho Gaúcho e o ex-jogador Marcelo Vieira, mostrando o domínio de atletas e celebridades brasileiras na plataforma.~~~
