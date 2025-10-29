Virginia Fonseca se veste de Cruella e fantasia filhos de dálmatas para festa de Halloween em Madri

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Virginia Fonseca e Vini Jr. levaram o clima de Halloween a outro nível em Madri nesta quarta-feira (29). A influenciadora de 26 anos surpreendeu ao aparecer fantasiada de Cruella de Vil, enquanto os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, se transformaram em pequenos dálmatas, criando um visual divertido e fiel ao clássico da Disney.

O jogador do Real Madrid, de 25 anos, optou por um look mais simples, vestindo-se de palhaço macabro, mas não deixou de demonstrar carinho ao comentar a publicação da parceira com emojis apaixonados.

A festa reuniu amigos próximos, incluindo Tainá Castro, Éder Militão e Duda Freire, e contou com a presença especial da mãe de Virginia, Margareth Serrão.

As redes sociais foram tomadas por elogios e curtidas à produção do casal e das crianças, que encantaram os fãs com a combinação de fantasias criativa e temática.

Virginia Fonseca e os filhos (Foto: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca e Vini Jr. (Foto: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca e Vini Jr. com amigos (Foto: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca com a mãe e o filho caçula (Foto: Reprodução/Instagram)

