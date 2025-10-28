Filho revela que sonha com Hebe Camargo quase todas as noites: “Sinto perto de mim”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Marcello Camargo, filho da saudosa Hebe Camargo, abriu o coração sobre a dor do luto pela apresentadora, que morreu há cerca de 13 anos. Apesar da longevidade, o apresentador confessou que sonha com a mãe quase todas as noites.

“Sinto perto de mim”

“O começo foi muito difícil. Nos primeiros meses tinha aquela sensação de vazio e ausência física. Agora sonho com ela quase que toda a noite e sinto ela perto de mim”, disse ele, em entrevista à revista Quem.

“Às vezes, brinco que antes eu tinha ela de dia e agora tenho ela ao meu lado de madrugada, já que sonho muito com ela”, revelou Marcello Camargo. “A dor da perda é eterna, uma ferida que não vai curar nunca, mas você aprende a conviver com essa dor e ainda ser feliz. A última coisa que a minha mãe ia querer na vida era me ver cabisbaixo. Ela era alegria e sinto muito ela comigo”, refletiu.

Questionado sobre seguir os mesmos passos e conquistar uma oportunidade no SBT, onde a mãe construiu a carreira, Marcello Camargo disse estar aberto ao convite. “Eu apresento o Café com o Selinho, que está no ar em várias emissoras parceiras pelo Brasil. Mas um vidente esses dias fez uma previsão que no ano que vem eu estaria no SBT. Não sei, nunca ninguém conversou comigo a respeito”, afirmou.

