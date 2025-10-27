‘Ben-Hur’: Record acerta detalhes sobre versão brasileira da trama bíblica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Record continua realizando grandes investimentos no seu setor de teledramaturgia. Com as expectativas pelo grande sucesso da nova novela turca, Mãe (2016), que estreia nesta segunda-feira (27), a emissora definiu sua próxima trama bíblica: Ben-Hur.

Segundo informações do jornal O Globo, a obra será toda gravada no Brasil, tendo o processo de pesquisa das locações definidas para terem início em janeiro do ano que vem.

Além disto, Ben-Hur é tido como o principal investimento de Record para 2026, e sob direção de Leonardo Miranda, seguindo o mesmo caminho das produções anteriores, Paulo, o Apóstolo e O Senhor e a Serva.

A adaptação do romance Ben-Hur: Uma História dos Tempos de Cristo, escrito por Lew Wallace em 1880, é um projeto antigo da emissora. A Record adquiriu os direitos da obra em 2018, com a intenção de transformar a história em novela, mas a produção foi tendo sido adiada em virtude da sua complexidade.

