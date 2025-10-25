Grag Queen anuncia nova era e shows em São Paulo e Campinas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Grag Queen, ícone da cena pop drag, anunciou sua nova fase artística intitulada Era “Cósmica” e promete surpreender com duas apresentações em São Paulo (21/11) e Campinas (22/11). Em parceria com a empresa de grande calibre Warner Music Group, a artista dará início a um capítulo marcado por uma estética futurista e musical que mistura gêneros diversos.

Sua proposta é promover uma imersão única, estruturando o novo álbum em partes distintas e cada show refletirá essa divisão. Em suas palavras: “A era Cósmica é sobre expansão, energia e conexão. É um convite para celebrar a liberdade e a diversidade em todas as suas formas”. A saudação ao público reforça esse convite para a vivência transformadora que ela planejou.

Com figurinos ousados, elementos visuais inspirados no cosmos e apresentações cheias de simbolismo, Grag Queen evidencia que essa etapa não é apenas mais uma turnê — “um portal de transformação e amor cósmico”. Fãs aguardam ansiosos por esse espetáculo que une música, performance e identidade.

Capaz de misturar soulful pop, disco e vibrância contemporânea, Grag reafirma o lugar conquistado como uma das vozes mais relevantes da comunidade LGBTQIA+. A energia está alta — e o universo vai dançar.

