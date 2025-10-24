Musa do Palmeiras exibe suas marquinhas em clique de biquíni

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ariani Souto, Musa do Palmeiras, atualizou suas redes sociais com uma foto ousada que chamou atenção dos internautas. No registro, a morena aparece usando um biquíni fininho, deixando em evidência, suas marquinhas sensuais e suas belas curvas.

Poderosa, ela posou com a peça nas cores do Palmeiras enquanto segurava a faixa do Concurso Musa do Brasileirão e deu um verdadeiro show de beleza. Na rede social, a publicação de Ariani atraiu olhares e foi cercada por muitos elogios e mensagens carinhosas.

“Linda”, elogiou um rapaz. “A musa do meu time”, comentou um torcedor do Palmeiras. “Musa do meu verdão muito linda.”, escreveu outro. “Musa maravilhosa”, elogiou mais um admirador.

Ariani Souto, a nova Musa do Palmeiras (Foto: Reprodução/Instagram)

Musa do Palmeiras

Quando recebeu o título de musa do Palmeiras, Ariani Souto celebrou a conquista em seu Instagram. “Se você realmente acredita nos seus sonhos, não desista de realizá-los. O caminho vai ser árduo, mas valerá a pena!”, escreveu ela em uma postagem.

“Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite. Lute. Conquiste. E acima de tudo, seja feliz!”, acrescentou em outra publicação.

Ariani Souto, a nova Musa do Palmeiras (Foto: Reprodução/Instagram/Ricardo Bortolin)

