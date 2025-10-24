Ex-Estrela da Casa Nick Cruz posa de cueca: ‘Me amo sem culpa’
Clique aqui e escute a matéria
O cantor e compositor Nick Cruz, de 26 anos, chamou atenção ao compartilhar uma foto só de cueca nas redes sociais. Natural do Espírito Santo, ele ganhou visibilidade ao participar da primeira edição do reality show Estrela da Casa, da Globo, onde falou abertamente sobre ser um homem trans e a transição iniciada em 2020. “Me amo sem culpa”, declarou na legenda da publicação, recebendo elogios da cantora e ex-BBB Linn da Quebrada, que comentou: “Você é lindo demais”. Nick respondeu: “Você também, linda”.
Antes do reality, Nick começou a cantar aos 17 anos em barzinhos e trabalhava como pedreiro para se sustentar. A participação no programa impulsionou sua carreira, trazendo novas oportunidades e levando-o a se mudar para São Paulo.
Veja também: Andréa Sorvetão abre o jogo sobre bastidores do ensaio nua na Playboy: “Fiz por dinheiro”
Em julho, ele celebrou um procedimento estético realizado por um especialista em saúde íntima masculina (MAM). “Fizemos um laser na área do abdômen com intuito de promover uma estética de mais definição”, explicou. Nick também iniciou acompanhamento com um nutrólogo para cuidar da saúde hormonal e geral.
Atualmente, o artista segue focado na música e no bem-estar, conquistando reconhecimento e fortalecendo sua autoestima.
O post Ex-Estrela da Casa Nick Cruz posa de cueca: ‘Me amo sem culpa’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.