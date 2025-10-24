Chulipa, criador de conteúdo adulto que afirmou ter feito sexo com Carlinhos Maia, faz sucesso com nudes e vídeos íntimos
O influenciador Otaliba Ponciano de Oliveira, conhecido como Chulipa, virou assunto nas redes sociais depois de afirmar que teve um relacionamento íntimo com Carlinhos Maia. A declaração foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual o criador de conteúdo disse que o episódio aconteceu há três anos, período em que o humorista ainda era casado com Lucas Guimarães. A revelação dividiu opiniões e se tornou assunto entre internautas.
Antes da polêmica, Chulipa já era conhecido pelo conteúdo bem-humorado e simples que retrata sua rotina na zona rural de Monte Santo de Minas, no distrito de Milagre. Ele ganhou notoriedade especialmente após viralizar no TikTok ao mostrar uma decoração de Natal feita com materiais rústicos. Atualmente, soma mais de 2 milhões de seguidores na plataforma e quase 500 mil no Instagram.
Sucesso com nudes e vídeos íntimos
Com o tempo, além dos vlogs, Chulipa passou a produzir conteúdo adulto em plataformas pagas, onde publica fotos e vídeos de teor sensual. Esse material também contribuiu para sua popularidade e, em alguns momentos, para controvérsias, já que parte desse conteúdo chegou a vazar nas redes sociais.
Polêmica com Carlinhos Maia
Sobre o suposto envolvimento com Carlinhos Maia, Chulipa afirmou que decidiu tornar a história pública por não conseguir mais lidar com o peso emocional do que viveu. Ele relatou que o encontro aconteceu após um evento organizado pelo humorista e disse ter se sentido usado e emocionalmente abalado. Para reforçar sua narrativa, exibiu capturas de tela de uma suposta conversa após o episódio. A história gerou uma onda de debates, mas até o momento não houve posicionamento oficial de Carlinhos Maia sobre o assunto.