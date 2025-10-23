Tiago Abravanel explica nova rotina alimentar após emagrecer 23 quilos: “Não deixo”
Clique aqui e escute a matéria
Tiago Abravanel repercutiu nas redes sociais recentemente, após ter surgido com um visual diferente. O ator, cantor e apresentador emagreceu em torno de 23 quilos num período de seis meses, e levantou dúvidas sobre a técnica.
Em entrevista ao jornal O Globo, o artista explicou o motivo de ter iniciado a mudança de hábitos após terapia. “Foi depois de muita terapia. Eu entendi que olhar para mim era o meu maior objetivo deste ano. Talvez tenha se tornado meu novo objetivo de vida”, iniciou.
“Não deixo”
“Poder olhar para a minha saúde mental e física, e entender que uma pessoa com uma rotina como a minha precisa cuidar disso com mais atenção. Não deixo de aproveitar a minha vida, de comer aquilo de que eu gosto”, declarou Tiago Abravanel. O neto de Silvio Santos (1930-2024) ainda explicou que, apesar do emagrecimento, não possui grandes restrições alimentares.
“Não tenho grandes restrições. Eu acho que temos que entender que o cuidado não pode ser uma paranoia, ele tem que ser a sua rotina. Nesse processo, tudo mudou: meu sono, meu dia a dia, meu peso, minhas roupas”, refletiu ele.
VEJA MAIS: Tiago Abravanel relembra perda de Silvio Santos e destaca força da mãe
O post Tiago Abravanel explica nova rotina alimentar após emagrecer 23 quilos: “Não deixo” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.