Bruna Marquezine surpreende ao revelar sonho profissional não realizado: “Tenho muita vontade”

Bruna Marquezine chamou atenção ao ter confessado que possui um sonho profissional que ainda não realizou até hoje. A atriz, que está em atividade desde os 5 anos, contou que sente falta do teatro.

“Tenho muita vontade”

Em entrevista à revista Quem, a artista declarou: “Tenho muita vontade de ir para o teatro, sim. Comecei muito cedo já na televisão e um trabalho levou a outro. Eu tive uma única experiência com o teatro, ainda muito nova”, explicou.

Bruna Marquezine acrescentou, ainda, que avalia o teatro como uma etapa fundamental para a vida artística. “Tenho muita vontade de fazer teatro, os atores que eu mais admiro surgiram no teatro e eu sei que eu preciso viver isso, eu quero e tenho [que viver]”, disse.

“Acho que vai ser muito importante para mim pessoalmente, mas profissionalmente também”, refletiu ela. Nas telinhas, pelo menos, a atriz não é vista desde que protagonizou a série Amor da Minha Vida, do Disney+, no ano passado – cuja segunda temporada estreia em 2026.

