Youtuber Capitão Hunter é preso em São Paulo suspeito de exploração sexual de crianças e estupro de vulnerável

Nesta quarta-feira (22), em Santo André, João Paulo Manoel, de 45 anos, conhecido como Capitão Hunter, foi preso por policiais do Rio de Janeiro e de São Paulo. O youtuber, influenciador de conteúdo Pokémon com mais de 1 milhão de seguidores, é investigado por exploração sexual e produção de pornografia infantojuvenil. A prisão temporária foi decretada após inquérito da Dcav no Rio. As autoridades investigam se João Paulo usava as redes para coagir menores a mostrarem seus corpos.

A denúncia partiu da família de uma menina de 13 anos. Ela relatou videochamadas indecentes, e sua família interceptou uma mensagem do youtuber, que tentava manipular: “Amigos fazem isso, mostram a bunda um para o outro, isso são coisas de amigos e você é minha melhor amiga”.

O inquérito o descreve como “um abusador com elevado grau de periculosidade, atraindo crianças e adolescentes por meio de um perfil mentiroso”. A delegada ressaltou que seu estado de liberdade “coloca em risco diversas crianças”, dada a natureza recorrente da prática. A vítima, que o conheceu aos 11 anos em 2023, relatou pedidos de conteúdo sexual em troca de itens Pokémon.

