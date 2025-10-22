Rainha da Sucata: relembre curiosidades sobre a novela que será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo
Clássico da teledramaturgia brasileira, Rainha da Sucata será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo a partir de 3 de novembro, substituindo A Viagem. Exibida originalmente em 1990, a trama marcou a televisão com personagens icônicos, histórias dramáticas e momentos de comédia, além de abordar a ascensão dos novos-ricos e o choque com a elite tradicional de São Paulo.
Com Regina Duarte como a protagonista Maria do Carmo e Glória Menezes no papel da vilã Laurinha Figueroa, a novela contou com um elenco estelar e deixou legado na cultura pop.
Confira algumas curiosidades sobre Rainha da Sucata:
Elenco de peso: Além de Regina Duarte e Glória Menezes, participaram Tony Ramos, Andrea Beltrão, Antonio Fagundes, Renata Sorrah, Aracy Balabanian, Lima Duarte, Claudia Raia, Nicette Bruno, Marisa Orth, Patricia Pillar, Raul Cortez e Daniel Filho.
Personagem principal inspirada na sociedade: Maria do Carmo foi criada com base em pesquisa sobre a mudança de mãos do dinheiro, retratando a ascensão econômica de grupos emergentes e o choque com famílias tradicionais.
Produção ágil: Silvio de Abreu escreveu a sinopse em apenas um mês, atendendo a um pedido de Boni para criar uma trama de novela das 19h com linguagem de novela das 20h.
Ajustes econômicos: A novela estreou durante o confisco da poupança em 1990. Para se manter atualizada, 30 capítulos foram reescritos e cenas regravadas. Maria do Carmo tinha seu dinheiro investido em construção, evitando prejuízos do confisco.
Estilo marcante: Figurinos extravagantes, chapéus, laçarotes e bolsas com alças de corrente de Maria do Carmo ditaram tendência. A cenografia incluía mesas feitas com partes de carros, simbolizando a origem e os negócios da protagonista.
Sucesso internacional: A novela foi vendida para países como Angola, Portugal, Estados Unidos, Venezuela, Chile e Canadá.
Trabalhos inéditos: Marcou estreias de Marisa Orth e Cleyde Yáconis em novelas da TV Globo e trouxe Andréa Beltrão de volta à TV após teatro.
Participações especiais: Fernanda Montenegro, Marília Pêra, Gracindo Jr. e Ilka Soares fizeram participações na trama.
Inovações narrativas: Foi a primeira novela da Globo a deixar de mostrar cenas do próximo capítulo, aumentando a duração dos episódios de 45 para cerca de 60 minutos e mantendo o suspense até o final.
Personagens memoráveis: Adriana (Claudia Raia) ganhou cenas cômicas com dieta radical; Caio Szimanski (Antonio Fagundes) teve gagueira sugerida pelo próprio ator; Dona Armênia (Aracy Balabanian) trouxe sotaque e cultura armênia para a trama.
Final guardado a sete chaves: Foram escritos três finais diferentes para Maria do Carmo para manter o suspense.
