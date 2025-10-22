Kelly Key revela luta contra doença e faz relato emocionante: “Fiquei de cama”
Clique aqui e escute a matéria
Kelly Key usou as redes sociais nesta última terça-feira (21), e fez um desabafo sincero sobre um fato inesperado que vivenciou nas últimas semanas.
Através dos Stories do Instagram, a cantora relatou uma série de problemas de saúde, tanto seus quanto do filho caçula, Artur, de 8 anos, em que disse ter ficado de cama. “Mal a gente chegou das férias, peguei uma sinusite forte e fiquei 10 dias de antibiótico”, iniciou.
“Duas semanas depois, finalmente estava retomando o ritmo, empolgada com meus treinos, dieta nova, rotina, e tudo fluindo bem com o KIALA, nossos jogadores, nossos planos, a obra do ginásio. Inauguração… Tudo parecia voltar pro eixo”, contou Kelly Key. Logo após a recuperação de uma sinusite, a cantora contou ter sido surpreendida por um novo problema de saúde.
“Fiquei de cama”
“Até que veio uma gastroenterite daquelas. Fiquei de cama quatro dias seguidos, e ainda arrastando os sintomas até ontem (mais uma semana de molho)”, detalhou ela. “O mesmo ciclo: hospital, exames, antibiótico, noites mal dormidas. Voltamos pra casa achando que tudo ia se estabilizar, mas ontem voltamos pro hospital de novo”, relatou Kelly.
Junto ao relato, Kelly também trouxe uma foto do filho com o olho inchado após uma reação alérgica causada por poeira. “O Artur teve uma crise alérgica tudo por causa de uma vassoura usada no lugar do aspirador. O pó subiu e pronto: o olho dele inchou, o nariz travou. E eu desabei”, disse.
VEJA MAIS: Filha de Kelly Key revela uso de tirzepatida para emagrecer: “Não é sobre ficar extremamente magra”
O post Kelly Key revela luta contra doença e faz relato emocionante: “Fiquei de cama” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.