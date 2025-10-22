Chega ao fim o noivado de Yasmin Santos e Maria Venture

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Chegou ao fim o noivado de Yasmin Santos e Maria Venture. A cantora, de 27 anos, anunciou nesta quarta-feira (22) o término do relacionamento com a influenciadora, de 25 anos, em uma mensagem nas redes sociais. Yasmin falou sobre o amor vivido, os momentos compartilhados e a decisão de seguir caminhos separados com respeito e gratidão.

“Oi, hoje compartilho com vocês algo muito difícil: eu e minha noiva encerramos nosso noivado. Fiquei em silêncio até agora porque, sinceramente, eu não sabia o que sentir, muito menos o que dizer. Para mim, ainda fazia sentido pensar em uma volta, ainda existia uma esperança de que as coisas pudessem se acertar entre nós. Mas não foi assim que a vida decidiu caminhar”, escreveu Yasmin.

Ela prosseguiu: “O amor que vivi com ela foi real, profundo e bonito. E por mais que nossos caminhos estejam se separando agora, levarei comigo para sempre os momentos felizes que dividimos. Jamais esquecerei tudo o que construímos: as risadas, os planos, os aprendizados. E também não tiro de mim a responsabilidade que me cabe em tudo isso. Relacionamentos são feitos de dois, e ambos têm suas partes a carregar”, continuou a cantora.

Por fim, a artista explicou: “Ainda há carinho, respeito e um amor que, de algum jeito, vai seguir vivendo em mim, talvez em silêncio, talvez em saudade. Quem sabe, um dia, a vida nos reencontre mais maduras, mais prontas, mais leves. Por ora, seguimos em paz, com gratidão pelo que foi e esperança pelo que ainda vem ou não. O futuro a Deus pertence”, destacou.