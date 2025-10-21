fechar
Após cirurgia, Gracyanne Barbosa volta ao vácuo abdominal: “Estou com dificuldade”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 21/10/2025 às 7:43
Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta última segunda-feira (20), e compartilhou com os milhares de seguidores que está de volta à prática do vácuo abdominal.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital publicou um vídeo em que exibia a técnica que consiste em contrair intensamente a região do abdômen.

Ao realizar o exercício, Gracyanne Barbosa evidenciou marquinhas de biquíni à mostra. Ainda que em fase de recuperação de uma cirurgia no joelho, a ex-BBB contou que o hábito tem sido importante para fortalecer a região abdominal e lombar.

“Prestem atenção em como eu contraio bem, pensando em vir desde lá de baixo, da região do períneo, contraindo toda a musculatura. Isso cria uma cinta natural”, explicou ela, que também revelou ainda que prefere realizar o exercício em jejum, por considerar o processo mais fácil.

“Estou com dificuldade”

“Hoje, eu faço de 15 a 20 segundos, em média de 7 a 10 minutos por dia”, disse. “Ainda estou com um pouco de dificuldade. A diferença é quando eu imprimo as forças nos braços”, completou Gracyanne.

