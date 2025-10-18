Resumo de Três Graças: tudo o que acontece na primeira semana da novela
Clique aqui e escute a matéria
A próxima novela das nove da TV Globo, Três Graças, estreia nesta segunda-feira, 20 de outubro, logo após o Jornal Nacional, e promete mergulhar o público em uma trama de conflitos, escolhas e superação.
A história acompanha Gerluce Maria das Graças (Sophie Charlotte), mulher, filha e mãe, que luta contra as injustiças que assolam sua comunidade e sua família em uma São Paulo marcada pela desigualdade.
Entre drama, romance, mistério e toques de humor, a novela mostra a força de uma protagonista determinada a proteger sua filha para que ela não precise abrir mão de seus sonhos, assim como ela e sua mãe foram obrigadas a fazer.
Confira tudo o que acontece na novela entre os dias 20 e 25 de outubro:
Segunda-feira (20 de outubro)
Gerluce demonstra preocupação com a possibilidade de Joélly estar grávida. Viviane lembra a Gerluce da amizade que as une. Arminda destrata Claudia e o filho Raul. Joélly percebe que Gerluce conhece o motorista do ônibus de nome Gilmar. Gerluce desconversa quando Joélly se interessa em saber o nome de seu pai. Paulinho não entende o fato de Juquinha querer ser policial. Kellen tenta tranquilizar Lígia ao perceber que ela está preocupada com a neta. Ferette leva duas sacolas de dinheiro para Arminda e diz à amante que não confia em Gerluce. Arminda sente ciúmes da forma como Ferette olha para a escultura que ocupa um dos quartos da casa. Joélly descobre que está grávida e se nega a dizer o nome do pai do bebê. Juquinha nota o clima entre Gerluce e Paulinho. Arminda culpa Gerluce pelo sumiço da mãe. Gerluce fica em pânico ao ser flagrada por Arminda e Josefa olhando a escultura das Três Graças.
Terça-feira (21 de outubro)
Arminda repreende Gerluce com severidade. Josefa conta a história da escultura das Três Graças para Gerluce. Raul fica assustado com a possibilidade de ser pai. Raul relembra como conheceu Joélly, ao entrar na casa de Lígia. Uma cliente da farmácia comenta com Viviane que os remédios cedidos pela Fundação Ferette não fazem efeito. Viviane avisa a Edilberto que muita gente que toma os remédios da fundação tem piorado. Zenilda conta a Arminda que desconfia que o marido tenha uma amante. Lorena tem um olhar crítico para sua família. Macedo manda Edilberto cuidar de Misael ao ver o viúvo xingando Ferette na porta do evento em homenagem ao dono da fundação. Joélly avisa a Gerluce que seguirá com a gravidez e não contará quem é o pai de seu filho. Edilberto atropela Misael propositalmente. Xênica registra o entusiasmo de Arminda após a homenagem a Ferette. Gerluce diz que rezará para que a criança seja uma menina.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Quarta-feira (22 de outubro)
Gerluce apoia Joélly. Josefa diz a Gerluce que a escultura As Três Graças é autêntica e vale uma fortuna. Gerluce comenta com Lígia que, segundo Josefa, Rogério não cometeu suicídio. Paulinho pensa em Gerluce. Leonardo reclama do jeito de Lorena. Arminda aparece mexendo na estátua, que abriga uma quantia grande de dinheiro. Paulinho aborda Gerluce e afirma que gostaria de conhecê-la melhor.
Quinta-feira (23 de outubro)
Misael promete vingar a morte da mulher, diante do túmulo. Misael pede abrigo para Joaquim. Ferette diz a Zenilda que a polícia parou de investigar a morte de Rogério, uma vez que o ex-sócio deixou um bilhete provando que cometeria suicídio. Joaquim avisa a Misael que o amigo corre perigo se descobrirem que ele está vivo, e deixa claro que não quer saber de Lígia e Gerluce. Viviane avisa a Gerluce que viu Joélly na rua. Raul é seguido por um rapaz da comunidade. Josefa ajuda Gerluce a enganar Arminda para que a cuidadora possa ir atrás da filha, que sumiu. Gerluce liga para Paulinho para pedir ajuda. Kellen procura Joélly. Joélly confronta Raul, quando ambos se veem diante de Bagdá e seu bando.
Sexta-feira (24 de outubro)
Kellen consegue convencer Bagdá a não atentar contra Raul e Joélly, ao contar quem é o pai da jovem. Raul é seguido por dois garotos do bando de Bagdá e consegue se abrigar na casa de Joélly. Paulinho e Gerluce não acreditam na história que Joélly conta sobre seu paradeiro. Arminda discute com Raul, e precisa se colocar diante da estátua para se acalmar. Paulinho comenta com Juquinha que percebeu que a filha de Gerluce esconde algo da mãe. Joaquim observa Gerluce de longe. Gerluce se desespera ao ver sua mãe desacordada.
Sábado (25 de outubro)
Lígia desperta, e Gerluce comenta com Viviane que os remédios da farmácia da Fundação Ferette não estão fazendo efeito para a mãe. Viviane demonstra preocupação e aconselha um exame toxicológico em Lígia. Josefa deixa todos assustados ao dizer que viu Rogério em casa. Bagdá descobre que a família de Raul tem posses. Ferette manda Arminda levar Josefa para um asilo. Gerluce é hostilizada pela aproximação de Gilmar. Gerluce intervém quando Arminda tem uma reação agressiva com Josefa, depois que ela diz à cuidadora que Rogério não morreu. Viviane tenta acalmar Leonardo ao ficar presa com ele no elevador do prédio da Fundação. Gerluce ignora a mensagem de Gilmar. Joaquim conversa com Misael sobre a paternidade de Gerluce. Raul fica apavorado ao ser abordado por Bagdá.
As informações podem ser alteradas de acordo com a edição dos capítulos.
O post Resumo de Três Graças: tudo o que acontece na primeira semana da novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.