Regiane Alves relembra viagem à Albânia e encanta com fotos de maiô
Regiane Alves, de 47 anos, compartilhou na última quinta-feira (16), momentos da viagem que fez à Albânia com as amigas Juliana Mendes e Cida Faceira.
O país, no sudeste da Europa e banhado pelo mar Adriático, serviu de cenário para cliques de maiô e reflexões sobre aproveitar cada instante da vida.
“O bom de viver a vida é poder conhecer o mundo por diferentes perspectivas, aproveitar cada detalhe, mesmo que longe de casa. Ir em busca de um lugar desconhecido é a melhor motivação para se manter vivo”, escreveu a atriz na legenda.
Nos comentários, os seguidores elogiaram a beleza e a energia de Regiane. “Arrasaram demais, aproveitaram muito”, disse uma fã. “Deusa, toda linda e maravilhosa”, completou outra. Um internauta ainda acrescentou: “Sempre é ótimo conhecer coisas novas.”
