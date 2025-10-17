Lula cita Odete Roitman em final de Vale Tudo e divide opiniões na web

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lula, presidente do Brasil, nesta sexta-feira (17), na rede social X, mostrou seu espírito noveleiro e não escondeu a sua ansiedade para desvendar o mistério: Quem matou Odete Roitman?

“Hoje é dia de final de novela e o Brasil vai parar pra ver quem matou a Odete Roitman. Mas, fora das telas, o povo brasileiro está escrevendo outra história: a da esperança, com um país que escolheu combater a desigualdade com justiça social. E aqui o final é feliz e coletivo”, escreveu na legenda do post. No vídeo, ele exaltou as conquistas do governo que, segundo ele, mudam diariamente os capítulos da vida dos brasileiros.

Nos comentários, muitos elogiaram o presidente pelo post inusitado, mas outros nem tanto. “Noveleiro, gente como a gente”, brincou um perfil. “Precisava mesmo desse marketing gratuito? Para Globo?”, questionou um outro perfil. “O Brasil quer saber da novela do INSS! se os bandidos irão ser presos”, provocou um.

Por falar em Vale Tudo, segundo a pesquisa Datafolha, muitos entrevistados não gostaram da vilã Odete Roitman (Debora Bloch) ter sido supostamente assassinada na trama. Muitos preferiam a malvada em completa pobreza.