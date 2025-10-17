Cauã Reymond compartilha foto pelado para se despedir de seu personagem em Vale Tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Encerrando sua participação em Vale Tudo de forma marcante, Cauã Reymond, de 45 anos, decidiu se despedir do personagem César Ribeiro com um registro ousado. Nesta sexta-feira (17), dia em que vai ao ar o último capítulo do remake, o ator compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece completamente pelado, cobrindo apenas as partes íntimas com as mãos.

Na legenda, Cauã escreveu: “Valeu, César!”, em homenagem ao personagem que movimentou a trama e esteve entre os principais suspeitos do assassinato de Odete Roitman (vivida por Debora Bloch). O clique provocou grande repercussão nas redes, alcançando milhares de curtidas em poucos minutos e gerando uma enxurrada de comentários divertidos e elogiosos.

Entre as reações, fãs brincaram: “Não matou a Odete, mas matou a gente do coração”, comentou uma seguidora. Outro internauta levantou a hipótese com bom humor: “Foi ele que matou a Odete e tá tentando desviar a atenção!”.

Até colegas de emissora entraram na brincadeira. Rita Batista, do programa É de Casa, respondeu com bom humor: “Criatura, você é viúvo. Olha a compostura!”.

Cauã Reymond compartilha foto pelado para se despedir de Vale Tudo (Foto: Reprodução/Instagram)

