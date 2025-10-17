Cauã Reymond compartilha foto pelado para se despedir de seu personagem em Vale Tudo
Encerrando sua participação em Vale Tudo de forma marcante, Cauã Reymond, de 45 anos, decidiu se despedir do personagem César Ribeiro com um registro ousado. Nesta sexta-feira (17), dia em que vai ao ar o último capítulo do remake, o ator compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece completamente pelado, cobrindo apenas as partes íntimas com as mãos.
Na legenda, Cauã escreveu: “Valeu, César!”, em homenagem ao personagem que movimentou a trama e esteve entre os principais suspeitos do assassinato de Odete Roitman (vivida por Debora Bloch). O clique provocou grande repercussão nas redes, alcançando milhares de curtidas em poucos minutos e gerando uma enxurrada de comentários divertidos e elogiosos.
Entre as reações, fãs brincaram: “Não matou a Odete, mas matou a gente do coração”, comentou uma seguidora. Outro internauta levantou a hipótese com bom humor: “Foi ele que matou a Odete e tá tentando desviar a atenção!”.
Até colegas de emissora entraram na brincadeira. Rita Batista, do programa É de Casa, respondeu com bom humor: “Criatura, você é viúvo. Olha a compostura!”.
