MC Negão Original vira alvo de processo na Justiça por modelo após suposto calote
João Vitor Ribeiro, mais conhecido pelo nome artístico MC Negão Original, se tornou alvo de uma nova polêmica que foi parar na Justiça, envolvendo a modelo Adriely Lima.
Através dos Stories do Instagram, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas e pediu para os seguidores adivinharem para onde ela estava indo e quem iria ver, até que o nome do funkeiro foi mencionado, e ela expôs: “Paga nem o que deve, quem dirá um voo… caloteiro”, escreveu ela.
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Adriely Lima pagou R$ 50 mil para que o MC Negão Original criasse uma música de funk que falasse sobre ela, de forma positiva, mas a música nunca havia sido lançada. Posteriormente, ele lançou uma faixa em que faz a citação, mas com ironias.
Em entrevista, a modelo confirmou que processou o cantor: “O combinado era ele fazer uma música. Era 50k. Ele me ligou, mostrou a música, falou que ia lançar. Do nada, parou de me responder e sumiu”, disse. “Já processei ele. É sobre mim a música [nova]. Fez vídeo debochando, me tirou de louca, me tacou hate e fez montagem pra me dar hate”, completou.
