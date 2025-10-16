MC Negão Original vira alvo de processo na Justiça por modelo após suposto calote

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Vitor Ribeiro, mais conhecido pelo nome artístico MC Negão Original, se tornou alvo de uma nova polêmica que foi parar na Justiça, envolvendo a modelo Adriely Lima.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas e pediu para os seguidores adivinharem para onde ela estava indo e quem iria ver, até que o nome do funkeiro foi mencionado, e ela expôs: “Paga nem o que deve, quem dirá um voo… caloteiro”, escreveu ela.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Adriely Lima pagou R$ 50 mil para que o MC Negão Original criasse uma música de funk que falasse sobre ela, de forma positiva, mas a música nunca havia sido lançada. Posteriormente, ele lançou uma faixa em que faz a citação, mas com ironias.

Em entrevista, a modelo confirmou que processou o cantor: “O combinado era ele fazer uma música. Era 50k. Ele me ligou, mostrou a música, falou que ia lançar. Do nada, parou de me responder e sumiu”, disse. “Já processei ele. É sobre mim a música [nova]. Fez vídeo debochando, me tirou de louca, me tacou hate e fez montagem pra me dar hate”, completou.

