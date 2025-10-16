Gracyanne Barbosa se pronuncia após ser vítima de assalto à mão armada: “Susto enorme”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gracyanne Barbosa quebrou o silêncio em torno do assalto sofrido na madrugada desta quinta-feira (16). A influenciadora digital e musa fitness estava acompanhada da irmã mais velha, Barbada Jacobina, quando foram abordadas por criminosos armados na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e tiveram o carro e os celulares levados.

Em entrevista ao portal LeoDias, a ex-BBB relatou ter sido rendida pelos bandidos em um posto de gasolina localizado na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, próximo ao Parque Olímpico, enquanto voltava da quadra da União da Ilha, escola de samba da qual é rainha de bateria, na Ilha do Governador.

“Susto enorme”

“Foi um susto enorme. Quando minha irmã foi entrar no carro o assaltante já entrou junto com ela apontando a arma para a cabeça dela”, contou Gracyanne. “Ele me puxou pelo cabelo, mas eu não consegui descer por causa da perna”, acrescentou ela, que está de moletas devido uma cirugia ao qual foi submetida recentemente.

Ainda segundo a dançarina, a agressividade dos criminosos atingiu a região lesionada: “Ele me jogou para o outro lado e eu acabei dobrando a perna que não posso. A dor foi horrível… Graças a Deus conseguimos descer. Importante é que estamos bem”, finalizou Gracyanne Barbosa.

