Britney Spears se pronuncia sobre acusações feitas por ex-marido envolvendo os filhos
Britney Spears usou as redes sociais nesta última quarta-feira (15), e fez um desabafo nas redes sociais sobre o seu ex-marido, o rapper Kevin Federline, que está prestes a publicar um livro em que fala sobre o relacionamento vivido com ela.
Em suas redes sociais, a cantora americana deu sua versão dos fatos ditos pelo artista, pai dos seus filhos, Sean, de 20 anos, e Jayden James, de 19, em que, durante uma entrevista, relatou que os meninos narraram acordar no meio da noite com ela os olhando segurando uma faca.
Através do X (antigo Twitter), Britney Spears fez um longo desabafo: “O gaslighting constante do ex-marido é extremamente doloroso e exaustivo. Sempre implorei e gritei para ter uma vida com meus filhos. Relacionamentos com adolescentes são complexos”, iniciou ela.
“Eu me senti desmoralizada por essa situação e sempre pedi, quase implorei, para que eles fizessem parte da minha vida. Infelizmente, eles sempre testemunharam a falta de respeito demonstrada pelo meu próprio pai por mim”, lamentou a cantora, que detalhou o drama pessoal vivido ao longo dos últimos anos.
“Eu sempre os amarei e se você realmente me conhece, você não prestará atenção aos tabloides da minha saúde mental e bebida. Na verdade, sou uma mulher muito inteligente que tem tentado viver uma vida sagrada e privada nos últimos 5 anos. Falo sobre isso porque já tive o suficiente e qualquer mulher de verdade faria o mesmo“, pontuou a artista.
