Vanessa Giácomo faz revelações sobre o casamento após se mudar para Portugal
Clique aqui e escute a matéria
Vanessa Giácomo, que está longe das novelas brasileiras desde que fez uma participação especial em Beleza Fatal, da HBO Max, atualmente pode ser vista em Vitória, trama exibida pela SIC, de Portugal, onde ela mora atualmente com o marido, Giuseppe Dioguardi, e os filhos, Raul, de 17 anos, Moisés, de 15, e Maria, de 10.
Em entrevista ao portal Gshow, a atriz detalhou como a família tentou se adaptar ao outro país, e como o apoio do empresário, com quem é casada desde 2014, foi importante neste processo.
“O Giuseppe é o meu companheiro de vida, meu amor e melhor amigo. Sou feliz ao lado dele. Um homem que está sempre torcendo por mim e que olha para a mesma direção. Quando recebi o convite para vir para Portugal, ele foi a primeira pessoa a me apoiar e falar: ‘Vamos todos!’. Ele é muito especial”, contou Vanessa Giácomo.
A atriz confidenciou, ainda, que apoia o marido da mesma forma, e têm se esforçado para entender um pouco mais do universo do futebol, em que ele atua no ramo empresarial. “Não vou negar que não entendo muito. Mas tenho me esforçado e, hoje, assisto mais aos jogos”, disse.
VEJA MAIS: Vanessa Giacomo abre o jogo e revela ajuda de Tony Ramos em Cabocla
O post Vanessa Giácomo faz revelações sobre o casamento após se mudar para Portugal foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.