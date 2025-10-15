Vanessa Giácomo faz revelações sobre o casamento após se mudar para Portugal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Vanessa Giácomo, que está longe das novelas brasileiras desde que fez uma participação especial em Beleza Fatal, da HBO Max, atualmente pode ser vista em Vitória, trama exibida pela SIC, de Portugal, onde ela mora atualmente com o marido, Giuseppe Dioguardi, e os filhos, Raul, de 17 anos, Moisés, de 15, e Maria, de 10.

Em entrevista ao portal Gshow, a atriz detalhou como a família tentou se adaptar ao outro país, e como o apoio do empresário, com quem é casada desde 2014, foi importante neste processo.

“O Giuseppe é o meu companheiro de vida, meu amor e melhor amigo. Sou feliz ao lado dele. Um homem que está sempre torcendo por mim e que olha para a mesma direção. Quando recebi o convite para vir para Portugal, ele foi a primeira pessoa a me apoiar e falar: ‘Vamos todos!’. Ele é muito especial”, contou Vanessa Giácomo.

A atriz confidenciou, ainda, que apoia o marido da mesma forma, e têm se esforçado para entender um pouco mais do universo do futebol, em que ele atua no ramo empresarial. “Não vou negar que não entendo muito. Mas tenho me esforçado e, hoje, assisto mais aos jogos”, disse.

VEJA MAIS: Vanessa Giacomo abre o jogo e revela ajuda de Tony Ramos em Cabocla

O post Vanessa Giácomo faz revelações sobre o casamento após se mudar para Portugal foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.