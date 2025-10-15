Suzana Alves reflete sobre o passado como Tiazinha e afirma ter encontrado cura e propósito em Deus

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Suzana Alves, de 47 anos, emocionou seguidores ao participar de uma trend nas redes sociais que usa inteligência artificial para criar fotos nas quais a pessoa abraça sua versão do passado. No clique publicado nesta quarta-feira (15), a influenciadora aparece abraçando Tiazinha, personagem que a projetou ao sucesso nos anos 90.

Na legenda, Suzana escreveu que abraçar seu passado foi um processo de cura e encontro de propósito: “A mulher que um dia foi personagem… hoje é testemunho vivo do amor de Deus. Abraçar quem eu fui é o milagre da cura que só Deus pode fazer”.

A ex-Tiazinha, que se converteu ao cristianismo há cerca de 20 anos, já falou sobre os desafios de ter vivido uma personagem sensual e os problemas psicológicos que enfrentou na época, como crises de pânico e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).

Recentemente, ela também compartilhou que retornar à cor natural do cabelo, depois de anos loira e grisalha, foi parte de um processo de reconexão com sua essência.

Além da espiritualidade, Suzana tem buscado autoconhecimento na prática: está no último semestre de Psicologia, curso que escolheu inicialmente para aprimorar seu trabalho como atriz, mas que acabou ajudando a se entender melhor e a ressignificar sua trajetória.

Com isso, a artista afirma que conseguiu integrar quem ela foi, quem é e quem deseja ser, transformando o que antes era dor em graça e redenção.

Suzana Alves reflete sobre o passado como Tiazinha (Foto: Reprodução/Instagram)

O post Suzana Alves reflete sobre o passado como Tiazinha e afirma ter encontrado cura e propósito em Deus foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.