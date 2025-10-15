Roberta Miranda responde críticas sobre namoro com diferença de idade: “Não estou nem aí”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Roberta Miranda abriu o jogo sobre como lida com as opiniões alheias pelo seu relacionamento com Daniel Torres. O rapaz, que é 44 anos mais novo que a cantora sertaneja, e o fato costuma repercutir vez ou outra, mas não é motivo de incômodo para ela.

“Não estou nem aí”

Em entrevista ao portal Gshow, a artista não poupou elogios ao estudante de engenharia mecânica e concurseiro. “Ele é apaixonado por mim! É um menino lindo, muito inteligente. A gente está pensando seriamente em trazê-lo para fazer minha segurança aqui, em São Paulo. Mas vamos ver…”, disse.

Bem resolvida, Roberta Miranda ressaltou que não se curva para comentários maldosos em torno da diferença de idade entre eles. “Diferença de idade? Imagine! Eu não estou nem aí, entende? E esse é o meu grande problema. O meu analista diz que é um perigo eu não estar nem aí para o que as pessoas falam. Mas não estou, mesmo!”, disparou.

“Pode falar mal de mim, vir para cima, que tenho estofo para aguentar qualquer coisa. Para quem passou o que passei na vida… Não vão ser comentários desrespeitosos que vão me atingir. Não será isso que irá derrubar quem eu sou e a minha história – que já está escrita”, pontuou ela.

VEJA MAIS: Roberta Miranda escancara que sentiu atração pela mesma mulher que seu pai: ‘Saí de casa’

O post Roberta Miranda responde críticas sobre namoro com diferença de idade: “Não estou nem aí” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.