Roberta Miranda responde críticas sobre namoro com diferença de idade: “Não estou nem aí”
Roberta Miranda abriu o jogo sobre como lida com as opiniões alheias pelo seu relacionamento com Daniel Torres. O rapaz, que é 44 anos mais novo que a cantora sertaneja, e o fato costuma repercutir vez ou outra, mas não é motivo de incômodo para ela.
“Não estou nem aí”
Em entrevista ao portal Gshow, a artista não poupou elogios ao estudante de engenharia mecânica e concurseiro. “Ele é apaixonado por mim! É um menino lindo, muito inteligente. A gente está pensando seriamente em trazê-lo para fazer minha segurança aqui, em São Paulo. Mas vamos ver…”, disse.
Bem resolvida, Roberta Miranda ressaltou que não se curva para comentários maldosos em torno da diferença de idade entre eles. “Diferença de idade? Imagine! Eu não estou nem aí, entende? E esse é o meu grande problema. O meu analista diz que é um perigo eu não estar nem aí para o que as pessoas falam. Mas não estou, mesmo!”, disparou.
“Pode falar mal de mim, vir para cima, que tenho estofo para aguentar qualquer coisa. Para quem passou o que passei na vida… Não vão ser comentários desrespeitosos que vão me atingir. Não será isso que irá derrubar quem eu sou e a minha história – que já está escrita”, pontuou ela.
