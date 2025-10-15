O dia em que Ronnie Von quase foi “castrado” por uma fã: “Uma coisa horrível”
Ronnie Von, que é conhecido como o ‘Príncipe da Jovem Guarda’, surpreendeu ao ter feito uma confissão inusitada envolvendo uma fã que tentou atacar seu órgão sexual.
Durante participação no programa Que História é Essa, Porchat?, no GNT, o apresentador foi comparado ao “Justin Bieber da época” pelo apresentador Fábio Porchat, e contou que as suas admiradoras não mediam esforços para estar próximo dele, a ponto de agarrá-lo se possível.
“Uma coisa horrível”
“Era um tipo de amor absolutamente agressivo. Porque era para morder, tirar pedaços, muitas vezes tive cabelo arrancado. Elas arrancavam a roupa gente. Era uma coisa horrível”, contou Ronnie Von.
“Mas espera aí, quando você diz morder, como era? Estava andando e vinha uma pessoa e te mordia?”, quis saber Porchat. “Sim, quando tinha uma grande concentração de pessoas nesse sentido, mordiam. E fora outras coisas”, contou Ronnie.
“Sofri uma vez que pegaram lá (apontando para seu órgão genital) com fé e orgulho. Desci até o chão de tanta dor”, disse o atual apresentador da RedeTV!. “Queriam castrar você”, brincou Fábio Porchat.
