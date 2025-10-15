Fernando Fernandes desabafa sobre solidão e desejo de ser pai solo
O apresentador Fernando Fernandes, conhecido por comandar o Esporte Espetacular na TV Globo, revelou em entrevista o desejo de construir uma família e realizar o sonho da paternidade. Aos 44 anos, o ex-participante do BBB2 e atleta paralímpico contou que ainda não conseguiu concretizar esse plano. “Tenho vontade, sim, de ter filho, acho que esse é o plano no qual mais tenho falhado. Mas nunca é tarde para acertar”, afirmou.
Após o acidente em 2009 que o deixou paraplégico, Fernando passou a encarar a vida de forma mais introspectiva. Ele falou sobre a solidão e o equilíbrio que encontrou em viver sozinho. “Quando você vai chegando a uma certa idade, a solitude faz bem também. Eu me dou bem comigo, sei me resolver”, declarou o apresentador, ressaltando que, apesar disso, sente falta de ter uma família.
O comunicador contou que não descarta a ideia de adotar uma criança caso permaneça solteiro. “Tenho vontade de adotar também. Tenho um sobrinho adotado que é o amor da minha vida. Se eu não estiver com alguém até uma certa idade, vou adotar”, disse ele, emocionado.
Antes de assumir o Esporte Espetacular, Fernando Fernandes apresentou o No Limite e destacou a importância da representatividade na TV. “A inclusão é isso, quando você ocupa espaços que até então não te pertenceriam”, explicou. Para ele, o preconceito nasce da falta de referência e informação. “Vi que eu precisava ocupar esses espaços através da minha capacidade, e não da minha deficiência”, completou.
