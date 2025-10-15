Fernando Fernandes desabafa sobre solidão e desejo de ser pai solo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O apresentador Fernando Fernandes, conhecido por comandar o Esporte Espetacular na TV Globo, revelou em entrevista o desejo de construir uma família e realizar o sonho da paternidade. Aos 44 anos, o ex-participante do BBB2 e atleta paralímpico contou que ainda não conseguiu concretizar esse plano. “Tenho vontade, sim, de ter filho, acho que esse é o plano no qual mais tenho falhado. Mas nunca é tarde para acertar”, afirmou.

Após o acidente em 2009 que o deixou paraplégico, Fernando passou a encarar a vida de forma mais introspectiva. Ele falou sobre a solidão e o equilíbrio que encontrou em viver sozinho. “Quando você vai chegando a uma certa idade, a solitude faz bem também. Eu me dou bem comigo, sei me resolver”, declarou o apresentador, ressaltando que, apesar disso, sente falta de ter uma família.

Veja também: Após 14 anos, ex-bbb Fernando Fernandes caminha com ajuda de equipamento

O comunicador contou que não descarta a ideia de adotar uma criança caso permaneça solteiro. “Tenho vontade de adotar também. Tenho um sobrinho adotado que é o amor da minha vida. Se eu não estiver com alguém até uma certa idade, vou adotar”, disse ele, emocionado.

Antes de assumir o Esporte Espetacular, Fernando Fernandes apresentou o No Limite e destacou a importância da representatividade na TV. “A inclusão é isso, quando você ocupa espaços que até então não te pertenceriam”, explicou. Para ele, o preconceito nasce da falta de referência e informação. “Vi que eu precisava ocupar esses espaços através da minha capacidade, e não da minha deficiência”, completou.

O post Fernando Fernandes desabafa sobre solidão e desejo de ser pai solo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.