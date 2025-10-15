Daniel Erthal, ex-galã de ‘Malhação’, desabafa sobre dificuldades financeiras: “Não sou vítima”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Daniel Erthal, que interpretou um dos galãs da novela Malhação, na década de 2000, viralizou nas redes sociais após ter passado a trabalhar como ambulante nas ruas do Rio de Janeiro.

Quase dois anos depois, o ator detalhou as transformações em sua vida de lá pra cá. Em entrevista ao jornal O Globo, ele contou ter inaugurado um bar em Botafogo, na Zona Sul do Rio, se tornou apresentador de lives de sorteio na internet e, recentemente, fechou contrato com uma plataforma de uma grande marca de refrigerantes para apresentar um quadro em que conversa com vendedores de rua.

“Sempre foi meu desejo apresentar. E agora estes projetos estão mostrando que tenho uma grande capacidade de comunicação, algo que nunca descobri como ator. Tudo o que vivi até aqui me preparou para ser um grande comunicador”, detalhou Daniel Erthal. O ex-galã de Malhação, por sua vez, reconheceu ter se acomodado durante a época em que foi contratado da Record, após sua saída da Globo.

“Não sou vítima”

“Eu me acomodei em uma falsa estabilidade e acabei não me capacitando quando tive oportunidade. Poderia ter buscado mais e me exposto mais quando o meu contrato estava acabando. E aí veio a pandemia”, relembrou o ator, que chegou a morar na casa de uma amiga diante das dificuldades financeiras. “Eu não sou uma vítima de nada, não posso culpar produtor, diretor ou autor. Eu que fiz as minhas besteiras, e as minhas opções me levaram a essa situação de não ter possibilidade de me manter e de sustentar a minha cachorra”, ressaltou.

