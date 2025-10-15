Adriana Birolli mostra mergulho durante lua de mel nos Lençóis Maranhenses

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A atriz Adriana Birolli compartilhou nesta quarta-feira (15) um novo álbum de fotos em suas redes sociais, registrando momentos especiais da lua de mel com o marido, Ivan Zettel, nos Lençóis Maranhenses. Aproveitando o clima paradisíaco, a artista foi clicada durante um mergulho, exibindo beleza natural e serenidade em meio às paisagens deslumbrantes do destino.

Nas imagens publicadas no Instagram, Birolli aparece usando um biquíni off white com estampa de palmeiras e uma saída de praia combinando. Para completar o visual, ela escolheu um chapéu de palha e óculos escuros, compondo um look elegante e descontraído.

Curtindo dias de descanso, a atriz mostrou estar em total sintonia com o ambiente. As fotos revelam momentos de leveza e contemplação sob o sol maranhense. Na legenda, ela resumiu o sentimento vivido na viagem: “Paz e conforto”.

Os registros encantaram fãs e amigos, que encheram a publicação de elogios e mensagens celebrando a nova fase da vida de Adriana Birolli.

