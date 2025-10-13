‘Vidas Paralelas’: Globo define novos detalhes da novela curta inspirada em k-drama

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Globo está se preparando para lançar um novo modelo de novelas mais curtas, e acertou novos detalhes com o primeiro projeto, que está sendo baseado no argumento de Walcyr Carrasco.

Sob o título de Vidas Paralelas, a trama desenvolvida por Cristianne Fridman será produzida com elenco reduzido, inspirada pelo sucesso mundial de doramas e k-dramas, focada em um projeto com uma história romântica.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, nessa perspectiva, o objetivo é que a trama possua duração reduzida, de apenas 40 capítulos, e que inicialmente seja transmitida no Globoplay, posteriormente na faixa vespertina da TV aberta.

A ideia é ocupar o horário que já pertenceu a Malhação (1995-2022), e atualmente exibe o Vale a Pena Ver de Novo, próximo das 17h30, antecedendo a novela das seis. Tanto esse formato de novela, quanto as tramas verticais fazem parte da estratégia de inovação da empresa, com lançamentos previstos para os próximos tempos, de acordo com as necessidades de cada plataforma.

