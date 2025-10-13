Vem aí? Gabriela Loran fala sobre cenas quentes com Pedro Novaes em ‘Três Graças’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gabriela Loran será vista nas telinhas no horário nobre, em Três Graças, a próxima novela das nove da Globo, que estreia na próxima segunda-feira (20), no lugar do remake de Vale Tudo.

Na trama assinada por Aguinaldo Silva, a atriz viverá a farmacêutica Viviane, que passou por redesignação sexual, é melhor amiga de Gerluce, protagonista vivida por Sophie Charlotte, e formará par romântico com o ator Pedro Novaes.

Em entrevista à revista Quem, Gabriela Loran adiantou detalhes sobre a possibilidade de protagonizar cenas quentes com o galã em Três Graças. “A gente recebeu 30 capítulos, ainda não sei como vai ser o desdobramento desse encontro deles dois. Eles já se encontraram, estou na expectativa”, contou.

“A gente que é atriz tem de estar preparada sempre. Além da preparação da novela, fiz uma preparação por fora também porque estar no horário nobre, estar sendo assistida por 30 milhões de pessoas diariamente é uma responsabilidade muito grande. Mas estou entregando tudo”, afirmou a atriz.

VEJA MAIS: Gabriela Loran, atriz de Renascer, detalha ‘primeiro xixi’ após cirurgia de readequação sexual

