Globo ignora Taís Araujo e evita encontro ao vivo com Manuela Dias

A relação entre Taís Araújo e a autora Manuela Dias está marcada por tensões. Após críticas públicas da atriz sobre a trajetória de sua personagem, Raquel, no remake de Vale Tudo, a Globo tem evitado encontros ao vivo entre elas. No último Domingão com Huck, a atriz não foi mencionada, mesmo com a presença da autora.

Em agosto, Taís Araújo expressou frustração com a direção da trama, especialmente com a decisão de sua personagem retornar a vender sanduíches na praia. Ela afirmou: “Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto.” A atriz esperava uma ascensão social para Raquel, refletindo uma narrativa mais positiva para mulheres negras.

Após as declarações de Taís Araújo, o elenco de Vale Tudo adotou postura cautelosa. Atores passaram a evitar manifestações públicas para não prejudicar futuras colaborações com a autora. Esse clima de tensão reflete-se nas escolhas da emissora em relação à participação de Taís Araújo em eventos e programas.

A situação levanta questões sobre a dinâmica entre atores e autores na televisão brasileira. A falta de diálogo e compreensão mútua pode impactar negativamente a produção e a recepção das obras. A expectativa é que haja um esforço conjunto para superar as diferenças e promover um ambiente mais colaborativo.

