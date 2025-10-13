Globo ignora Taís Araujo e evita encontro ao vivo com Manuela Dias
Clique aqui e escute a matéria
A relação entre Taís Araújo e a autora Manuela Dias está marcada por tensões. Após críticas públicas da atriz sobre a trajetória de sua personagem, Raquel, no remake de Vale Tudo, a Globo tem evitado encontros ao vivo entre elas. No último Domingão com Huck, a atriz não foi mencionada, mesmo com a presença da autora.
Em agosto, Taís Araújo expressou frustração com a direção da trama, especialmente com a decisão de sua personagem retornar a vender sanduíches na praia. Ela afirmou: “Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto.” A atriz esperava uma ascensão social para Raquel, refletindo uma narrativa mais positiva para mulheres negras.
Veja também: Humberto Carrão é escalado para novo trabalho após fim de ‘Vale Tudo’
Após as declarações de Taís Araújo, o elenco de Vale Tudo adotou postura cautelosa. Atores passaram a evitar manifestações públicas para não prejudicar futuras colaborações com a autora. Esse clima de tensão reflete-se nas escolhas da emissora em relação à participação de Taís Araújo em eventos e programas.
A situação levanta questões sobre a dinâmica entre atores e autores na televisão brasileira. A falta de diálogo e compreensão mútua pode impactar negativamente a produção e a recepção das obras. A expectativa é que haja um esforço conjunto para superar as diferenças e promover um ambiente mais colaborativo.
O post Globo ignora Taís Araujo e evita encontro ao vivo com Manuela Dias foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.