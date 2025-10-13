Bia do Brás é cotada para o elenco de próxima novela da Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Beatriz Reis, mais conhecida como Bia do Brás, fez sua estreia nas novelas da Globo no ano passado, e pode ser vista novamente em breve.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a ex-participante do BBB 24 já se colocou à disposição de Daniel Ortiz para sua próxima trama das sete do canal.

A expectativa é de que Bia do Brás repita a parceria de êxito positivo com o dramaturgo, conforme ocorreu em Família é Tudo (2024), em que a ex-vendedora do Brás interpretou a fofoqueira Selminha Veneno, e fez sucesso com a personagem.

Em tempo, Daniel Ortiz renovou seu contrato com a Globo, e já prepara a sinopse de sua próxima novela na emissora. A trama deverá ir ao ar em março de 2027, no lugar da trama do estreante Juan Jullian, que sucederá Coração Acelerado, de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, cuja estreia acontece em janeiro de 2026, em sucessão a Dona de Mim, atualmente em cartaz.

