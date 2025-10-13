Atriz da primeira versão de Sítio do Pica-Pau Amarelo volta aos palcos
Clique aqui e escute a matéria
A atriz e comunicadora Gabi Casé, que vive há seis anos em Buenos Aires, leva aos palcos o espetáculo Como se Tornar um Argentino. A estreia acontece nos dias 23 e 24 de outubro na Embaixada do Brasil na capital argentina. A peça aborda, com humor e emoção, a trajetória de quem decide mudar não apenas de país, mas também de vida.
A obra é inspirada na própria experiência de Gabi, dividida em três atos: chegada, adaptação e redescoberta pessoal. O roteiro, assinado por Carlo Felipe Pace, recria situações comuns aos brasileiros na Argentina, como o ritmo dos cafés e as diferenças culturais.
Veja também: Globo agenda reunião para definir assassino de Odete Roitman em Vale Tudo
O showrunner Rodrigo Simonsen define a peça como “uma história sobre fronteiras geográficas e emocionais”. Ele destaca que o espetáculo mistura humor, memória e reflexão sobre pertencimento e identidade.
Segundo Gabi Casé, “morar em outro país te ensina a olhar o mundo — e a si mesmo — de outro jeito”. A artista afirma que quer inspirar o público a enfrentar mudanças e atravessar suas próprias fronteiras emocionais.
O post Atriz da primeira versão de Sítio do Pica-Pau Amarelo volta aos palcos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.