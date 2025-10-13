Alexandre Nero faz revelações sobre paternidade e machismo: “Grito e peço desculpa”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Alexandre Nero, que está no ar na novela Vale Tudo, da Globo, abriu o coração sobre a paternidade. O intérprete de Marco Aurélio, um dos suspeitos de ter assassinado a vilã Odete Roitman (Debora Bloch), falou acerca dos cuidados com os filhos.

Em entrevista ao jornal Extra, o ator disse ser totalmente entregue aos herdeiros, Noá, de 9 anos, e Inã, de 6, fruto de seu casamento com a figurinista Karen Brustollin.

“Grito e peço desculpa”

“Sou extremamente grudento, muito afetuoso. Fico beijando, abraçando, falo “eu te amo” mil vezes por dia. Mas às vezes passo do limite, grito… E peço desculpa”, disse Alexandre Nero, que detalhou os desafios de educar dois meninos em uma sociedade machista.

“Acho que eles estão mais atualizados do que eu nesse assunto. Meu mais velho até me ensina. A escola em que estudam tem educação antirracista e antimachista. Aqui em casa, o que eu posso fazer sempre é alertar, dar o exemplo. Eles veem a mãe tomando as decisões e trabalhando tanto quanto eu”, detalhou o ator.

VEJA MAIS: Alexandre Nero ganha homenagem da esposa e dos filhos: ‘Me tiraram da sarjeta’

O post Alexandre Nero faz revelações sobre paternidade e machismo: “Grito e peço desculpa” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.