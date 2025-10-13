fechar
Alexandre Nero faz revelações sobre paternidade e machismo: “Grito e peço desculpa”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 13/10/2025 às 8:04
Alexandre Nero, que está no ar na novela Vale Tudo, da Globo, abriu o coração sobre a paternidade. O intérprete de Marco Aurélio, um dos suspeitos de ter assassinado a vilã Odete Roitman (Debora Bloch), falou acerca dos cuidados com os filhos.

Em entrevista ao jornal Extra, o ator disse ser totalmente entregue aos herdeiros, Noá, de 9 anos, e Inã, de 6, fruto de seu casamento com a figurinista Karen Brustollin.

“Grito e peço desculpa”

“Sou extremamente grudento, muito afetuoso. Fico beijando, abraçando, falo “eu te amo” mil vezes por dia. Mas às vezes passo do limite, grito… E peço desculpa”, disse Alexandre Nero, que detalhou os desafios de educar dois meninos em uma sociedade machista.

“Acho que eles estão mais atualizados do que eu nesse assunto. Meu mais velho até me ensina. A escola em que estudam tem educação antirracista e antimachista. Aqui em casa, o que eu posso fazer sempre é alertar, dar o exemplo. Eles veem a mãe tomando as decisões e trabalhando tanto quanto eu”, detalhou o ator.

VEJA MAIS: Alexandre Nero ganha homenagem da esposa e dos filhos: ‘Me tiraram da sarjeta’

