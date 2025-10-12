Casado, Caco Ciocler revela experiência com relação aberta: “Acho bonito”
Caco Ciocler, atualmente no ar na novela Vale Tudo, no papel de Estéban, abriu o coração sobre a vida pessoal, e deu detalhes sobre seu casamento com a psicoterapeuta Paula Cesari, de quem oficializou a união há mais de um ano.
Em entrevista ao portal Gshow, o galã chamou atenção ao ter confessado que já tentou viver a experiência de ter uma relação não-monogamica, mas sem sucesso, e explicou sua percepção acerca do assunto.
“Já vivi uma tentativa, mas nunca deu certo. Sempre acho que a relação aberta é uma desculpa para não terminar ou para terminar devagar, entende?”, declarou Caco Ciocler. Com relação ao atual casamento, o ator de Vale Tudo descartou a possibilidade, mas ressaltou.
“Acho bonito”
“Com a Paula, acho que não. Nunca posso dizer jamais, né? A gente não sabe. Mas, até então, isso nem entra em questão. Acho bonito essa coisa de abdicar, sabe? As pessoas estão querendo tudo ao mesmo tempo, não querem deixar de ter nada”, disse o artista, que não poupou elogios à Paula Cesari.
“A Paula é uma pessoa que me dá uma absoluta segurança, que está interessada em construir um projeto de vida comigo. Isso anima a minha vontade de estar interessado também em construir um projeto de vida com ela”, derreteu-se Caco Ciocler.
