Franciny Ehlke e empresário bilionário se casam neste sábado

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 10/10/2025 às 12:51
A influenciadora digital e empresária Franciny Ehlke, de 26 anos, oficializou a união com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 anos, em cerimônia na Itália. O casal assumiu o relacionamento em janeiro de 2025, após se conhecer em junho de 2024.

Início do romance e noivado
Franciny tomou a iniciativa no relacionamento com Tony, mesmo sendo parceiros de negócios. O pedido de casamento aconteceu em 17 de fevereiro de 2025, com um anel de ouro branco e diamantes de R$ 5,1 milhões. Ela comentou: “Quando surpreendi a web anunciando estar noiva, despertamos curiosidade pelo enorme anel que ganhei do bilionário.”

Casamento e celebrações
O casal se casou em março de 2025 em Las Vegas, com intérprete de Elvis Presley. Franciny afirmou: “Não poderíamos deixar de casar em Vegas. A primeira celebração de muitas. Rimos muito.”

Motivo da pressa
No podcast Elas que Assinam, Franciny revelou: “Meu Deus, [estamos organizando] tudo pra ontem, quero casar esse ano, quero ter bebês logo, mas quero casar antes.” Tony deseja que o filho primogênito tenha um irmão próximo.

