Franciny Ehlke e empresário bilionário se casam neste sábado
Clique aqui e escute a matéria
A influenciadora digital e empresária Franciny Ehlke, de 26 anos, oficializou a união com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 anos, em cerimônia na Itália. O casal assumiu o relacionamento em janeiro de 2025, após se conhecer em junho de 2024.
Início do romance e noivado
Franciny tomou a iniciativa no relacionamento com Tony, mesmo sendo parceiros de negócios. O pedido de casamento aconteceu em 17 de fevereiro de 2025, com um anel de ouro branco e diamantes de R$ 5,1 milhões. Ela comentou: “Quando surpreendi a web anunciando estar noiva, despertamos curiosidade pelo enorme anel que ganhei do bilionário.”
Veja também: Lexa dá detalhes do casamento com Ricardo Vianna e conta que usará dois vestidos de noiva
Casamento e celebrações
O casal se casou em março de 2025 em Las Vegas, com intérprete de Elvis Presley. Franciny afirmou: “Não poderíamos deixar de casar em Vegas. A primeira celebração de muitas. Rimos muito.”
Motivo da pressa
No podcast Elas que Assinam, Franciny revelou: “Meu Deus, [estamos organizando] tudo pra ontem, quero casar esse ano, quero ter bebês logo, mas quero casar antes.” Tony deseja que o filho primogênito tenha um irmão próximo.
O post Franciny Ehlke e empresário bilionário se casam neste sábado foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.