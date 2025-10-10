Elenco de Três Graças: confira a lista de atores confirmados na próxima novela da Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A próxima novela das 9 da Globo, Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva e com direção artística de Luiz Henrique Rios, já tem seu elenco definido e promete agitar as noites da televisão.

A trama estreia em outubro, substituindo Vale Tudo, e mistura drama, romance, mistério e humor, mostrando a luta de uma mulher, mãe e filha, contra injustiças em uma São Paulo cheia de contrastes.

No grupo de protagonistas, Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral dão vida a personagens centrais que enfrentam desafios da vida cotidiana e dilemas morais. Entre os vilões, Grazi Massafera lidera conflitos que colocam poder e corrupção em confronto com a população mais vulnerável.

O elenco de Três Graças inclui:

Pedro Novaes

Andreia Horta

Murilo Benício

Arlete Salles

Rômulo Estrela

Gabriela Loran

Gabriela Medvedovski

Belo

Mell Muzzillo

Miguel Falabella

Marcos Palmeira

Juliano Cazarré

Xamã

Alanis Guillen

Amaury Lorenzo

Fernanda Vasconcellos

Samuel de Assis

Daphne Bozaski

Paulo Mendes

Luiza Rosa

Barbara Reis

Enrique Diaz

Carla Marins

Leandro Lima

Juliana Alves

Túlio Starling

Julio Rocha

Otávio Müller

Guthierry Sotero

André Mattos

Com histórias que mostram tanto a vida simples quanto os segredos da elite, Três Graças promete ser uma novela atual, popular e envolvente, capaz de refletir o Brasil de hoje através das telas.

