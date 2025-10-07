Novo exame confirma metanol no sangue de Hungria e contradiz declaração do Ministro da Saúde
Um novo laudo confirmou a presença de metanol no sangue de Hungria, indicando que o cantor foi exposto à substância após consumir uma bebida alcoólica possivelmente adulterada. O resultado, divulgado nesta terça-feira (7), mostrou índice de 0,54 mg/dL, valor superior ao limite de referência de 0,25 mg/dL.
A análise, realizada pelo Laboratório Richet, da Rede D’Or, foi encaminhada pela assessoria de imprensa do artista à Quem, que ressaltou o bom estado de saúde do rapper. Segundo a equipe médica, Hungria recebeu tratamento específico para intoxicação por metanol, incluindo antídoto e hemodiálise precoce — medidas consideradas essenciais para sua recuperação. O cantor, que ficou quatro dias internado, recebeu alta no último domingo (5) e já iniciou o retorno gradual à agenda de shows.
Este é o segundo exame feito pelo músico, enquanto os médicos aguardam os resultados da contraprova para confirmar definitivamente a exposição. A nota médica reforçou que o tratamento seguiu todos os protocolos clínicos e que Hungria segue em acompanhamento com o Dr. Leandro Machado.
A nova atualização entra em conflito direto com as declarações do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que havia informado na segunda-feira (6) que os exames do cantor não apontavam a presença de metanol. Apesar da divergência, o Ministério mantém descartado o caso de Hungria entre as 17 intoxicações por metanol confirmadas no Distrito Federal.
