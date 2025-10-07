Novo exame confirma metanol no sangue de Hungria e contradiz declaração do Ministro da Saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Um novo laudo confirmou a presença de metanol no sangue de Hungria, indicando que o cantor foi exposto à substância após consumir uma bebida alcoólica possivelmente adulterada. O resultado, divulgado nesta terça-feira (7), mostrou índice de 0,54 mg/dL, valor superior ao limite de referência de 0,25 mg/dL.

A análise, realizada pelo Laboratório Richet, da Rede D’Or, foi encaminhada pela assessoria de imprensa do artista à Quem, que ressaltou o bom estado de saúde do rapper. Segundo a equipe médica, Hungria recebeu tratamento específico para intoxicação por metanol, incluindo antídoto e hemodiálise precoce — medidas consideradas essenciais para sua recuperação. O cantor, que ficou quatro dias internado, recebeu alta no último domingo (5) e já iniciou o retorno gradual à agenda de shows.

Laudo do exame laboratorial de Hungria (Foto: Divulgação)

Este é o segundo exame feito pelo músico, enquanto os médicos aguardam os resultados da contraprova para confirmar definitivamente a exposição. A nota médica reforçou que o tratamento seguiu todos os protocolos clínicos e que Hungria segue em acompanhamento com o Dr. Leandro Machado.

A nova atualização entra em conflito direto com as declarações do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que havia informado na segunda-feira (6) que os exames do cantor não apontavam a presença de metanol. Apesar da divergência, o Ministério mantém descartado o caso de Hungria entre as 17 intoxicações por metanol confirmadas no Distrito Federal.

O post Novo exame confirma metanol no sangue de Hungria e contradiz declaração do Ministro da Saúde foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.