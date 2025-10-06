Renato Góes celebra seis anos de casamento com Thaila Ayala: “Completamente feliz com você”
O ator Renato Góes compartilhou nas redes sociais a alegria de completar seis anos de casamento com Thaila Ayala. O casal é pai de Francisco, de 3 anos, e Tereza, de 2.
Durante o fim de semana, os dois se hospedaram no Hotel Fasano, no Rio de Janeiro, curtindo momentos a dois. Nas fotos, aparecem aproveitando o sol na piscina e admirando a vista da cidade. Renato Góes escreveu: “Comemorando 6 anos de casados. Te amo. Sou plena e completamente feliz com você”.
No domingo, Thaila Ayala publicou um vídeo mostrando carinho com o marido na varanda do hotel. Ela declarou: “Esses dias me perguntaram qual foi o sim mais importante da minha vida e prontamente respondi que foi o sim do seu pedido de casamento”.
A atriz completou: “O sim que mudou a minha vida inteira, ou melhor, que levou a minha vida inteira para o lugar que eu merecia e sonhava estar. Te amo e amo o quanto você me ensina todos os dias a dizer mais sim pra vida! Feliz 6 anos de casamento!”
