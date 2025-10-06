Galã dos anos 90, Claudio Heinrich exibe físico sarado aos 52 anos
O ator Claudio Heinrich, de 52 anos, foi visto praticando corrida na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista chamou atenção pela boa forma enquanto aproveitava a manhã ensolarada. Conhecido por viver o professor Dado, em Malhação, nos anos 1990, ele conquistou o público com seu carisma e talento nas artes marciais.
Além da atuação, Claudio mantém uma forte ligação com o jiu-jítsu, esporte que pratica há anos. Seu último trabalho na televisão foi na série A Vila, do Multishow, em 2020. Em 2023, ele também participou do No Limite Amazônia, da Globo.
O ator iniciou sua carreira aos 15 anos como paquito no Xou da Xuxa. Depois, participou de produções de sucesso como Era Uma Vez, Uga Uga e Coração de Estudante. “Amo o que faço e sigo em movimento”, declarou.
