Galã dos anos 90, Claudio Heinrich exibe físico sarado aos 52 anos

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 06/10/2025 às 13:54
O ator Claudio Heinrich, de 52 anos, foi visto praticando corrida na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista chamou atenção pela boa forma enquanto aproveitava a manhã ensolarada. Conhecido por viver o professor Dado, em Malhação, nos anos 1990, ele conquistou o público com seu carisma e talento nas artes marciais.

Além da atuação, Claudio mantém uma forte ligação com o jiu-jítsu, esporte que pratica há anos. Seu último trabalho na televisão foi na série A Vila, do Multishow, em 2020. Em 2023, ele também participou do No Limite Amazônia, da Globo.

O ator iniciou sua carreira aos 15 anos como paquito no Xou da Xuxa. Depois, participou de produções de sucesso como Era Uma Vez, Uga Uga e Coração de Estudante. “Amo o que faço e sigo em movimento”, declarou.

Foto: Fabrício Pioyani/AgNews
Foto: Fabrício Pioyani/AgNews
Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

