Deborah Secco revela uso de preenchimento no bumbum após pressão estética: “Não é fácil”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 06/10/2025 às 8:41
Deborah Secco é considerada uma das mulheres mais bonitas do país. Apesar do prestígio, a atriz confessou que já tentou, por muitos anos, se encaixar nos padrões de beleza, e só transformou sua percepção nos últimos anos.

Em entrevista à revista Quem, a artista contou que, após um preenchimento no bumbum, sentiu mais vontade de cuidar do corpo por meio de atividades físicas.

“Comecei a fazer procedimentos estéticos quando era bem jovem. Acho que botox, eu faço desde os meus 18 anos. Sempre fiz esses procedimentos faciais e corporais. Quando mais jovem, eram mais corporais e agora estão virando mais faciais”, explicou Deborah Secco. “Há uns cinco anos, faço também uso do preenchedor. Não uso no rosto, exceto nos lábios, que eu tenho bem leve e de forma bem natural. Tenho preenchimento no bumbum e no interno de coxa”, declarou ela.

Deborah afirmou ter observado mudanças, inclusive, na disposição para brincar com a filha, Maria Flor, de 10 anos, e para o trabalho. “Meu preparo físico e disposição para vida mudaram. Ainda pego a Maria no colo e hoje corro com ela. Eu me sinto muito mais saudável para gravar uma cena que exige um preparo físico que eu antes não tinha”, disse.

“Não é fácil treinar todo dia, é uma escolha difícil, às vezes a gente está cansada… Eu acordo às 5h da manhã e, às vezes, às 4h30, mas os ganhos são tão potentes”, analisou Deborah.

