Deborah Secco revela uso de preenchimento no bumbum após pressão estética: “Não é fácil”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Deborah Secco é considerada uma das mulheres mais bonitas do país. Apesar do prestígio, a atriz confessou que já tentou, por muitos anos, se encaixar nos padrões de beleza, e só transformou sua percepção nos últimos anos.

Em entrevista à revista Quem, a artista contou que, após um preenchimento no bumbum, sentiu mais vontade de cuidar do corpo por meio de atividades físicas.

“Comecei a fazer procedimentos estéticos quando era bem jovem. Acho que botox, eu faço desde os meus 18 anos. Sempre fiz esses procedimentos faciais e corporais. Quando mais jovem, eram mais corporais e agora estão virando mais faciais”, explicou Deborah Secco. “Há uns cinco anos, faço também uso do preenchedor. Não uso no rosto, exceto nos lábios, que eu tenho bem leve e de forma bem natural. Tenho preenchimento no bumbum e no interno de coxa”, declarou ela.

Deborah afirmou ter observado mudanças, inclusive, na disposição para brincar com a filha, Maria Flor, de 10 anos, e para o trabalho. “Meu preparo físico e disposição para vida mudaram. Ainda pego a Maria no colo e hoje corro com ela. Eu me sinto muito mais saudável para gravar uma cena que exige um preparo físico que eu antes não tinha”, disse.

“Não é fácil treinar todo dia, é uma escolha difícil, às vezes a gente está cansada… Eu acordo às 5h da manhã e, às vezes, às 4h30, mas os ganhos são tão potentes”, analisou Deborah.

VEJA MAIS: Deborah Secco puxa shorts no limite e exibe abdômen definido após treino intenso

O post Deborah Secco revela uso de preenchimento no bumbum após pressão estética: “Não é fácil” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.