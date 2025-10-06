fechar
Deborah Secco: ‘O preenchimento do bumbum mudou meu olhar para a saúde’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 06/10/2025 às 12:51
A atriz Deborah Secco, que iniciou a carreira aos oito anos, revelou ter levado anos para se reconciliar com sua própria imagem. Hoje, aos 45, ela afirma ter aprendido a valorizar suas singularidades. “Nunca fui de me achar bonita. Na minha família, a bonita era a minha irmã. Eu era a talentosa e a legal”, contou.

A artista explicou que, após anos tentando se encaixar em padrões, aprendeu a enxergar beleza em suas imperfeições. “De uns cinco anos para cá, eu curto ser quem eu sou e tenho orgulho do meu jeito”, declarou.

Deborah revelou que começou os procedimentos estéticos aos 18 anos e que o preenchimento no bumbum transformou sua visão sobre autocuidado. “Pensei: e se eu voltasse a me exercitar de forma mais leve, focando mais na saúde?”, lembrou.

Hoje, ela mantém rotina intensa de treinos e prioriza qualidade de vida. “Quero envelhecer bem, com saúde e disposição para correr com meus netos”, afirmou a atriz.

