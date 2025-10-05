Ex-amante de Payet abre o jogo sobre affair com Henri Castelli: “Eu casaria”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Larissa Ferrari, que se tornou conhecida após expor um romance extraconjugal conturbado vivido com o Dimitri Payet, ex-jogador do Vasco, abriu o jogo sobre o affair que está vivendo com o ator Henri Castelli.

Em entrevista ao jornal Extra, a advogada e modelo detalhou que a interação entre os dois começou pelas redes sociais, e eles estão mantendo contato virtualmente, já que ela atualmente mora em Miami.

“O Henri sempre foi meu crush das novelas, e nos conhecemos pelo Instagram. O que começou como amizade rapidamente ganhou uma energia inesperada… Impossível não se sentir atraída por alguém assim”, iniciou a ex-amante de Payet. Sincera, Larissa Ferrari afirmou que sentiu medo de que suas conversas com Henri Castelli vazassem e ele perdesse o interesse.

“Eu casaria”

“Imaginei que ele pudesse se incomodar com a exposição, mas Henri é um homem de verdade, seguro, confiante e que sabe lidar com tudo com naturalidade. Eu casaria“, contou ela, que descreveu os planos para encontrar o ator em breve. “Fiquei com medo de perder o contato, mas foi uma surpresa e fiquei ainda mais admirada com a postura dele”, disse.

VEJA MAIS: Após polêmica, Henri Castelli aparece sem camisa e empolga fãs: ‘Gostoso demais’

O post Ex-amante de Payet abre o jogo sobre affair com Henri Castelli: “Eu casaria” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.