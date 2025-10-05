Ex-amante de Payet abre o jogo sobre affair com Henri Castelli: “Eu casaria”
Larissa Ferrari, que se tornou conhecida após expor um romance extraconjugal conturbado vivido com o Dimitri Payet, ex-jogador do Vasco, abriu o jogo sobre o affair que está vivendo com o ator Henri Castelli.
Em entrevista ao jornal Extra, a advogada e modelo detalhou que a interação entre os dois começou pelas redes sociais, e eles estão mantendo contato virtualmente, já que ela atualmente mora em Miami.
“O Henri sempre foi meu crush das novelas, e nos conhecemos pelo Instagram. O que começou como amizade rapidamente ganhou uma energia inesperada… Impossível não se sentir atraída por alguém assim”, iniciou a ex-amante de Payet. Sincera, Larissa Ferrari afirmou que sentiu medo de que suas conversas com Henri Castelli vazassem e ele perdesse o interesse.
“Eu casaria”
“Imaginei que ele pudesse se incomodar com a exposição, mas Henri é um homem de verdade, seguro, confiante e que sabe lidar com tudo com naturalidade. Eu casaria“, contou ela, que descreveu os planos para encontrar o ator em breve. “Fiquei com medo de perder o contato, mas foi uma surpresa e fiquei ainda mais admirada com a postura dele”, disse.
