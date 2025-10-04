Esposa de Amado Batista reage a montagens viralizadas e fake news de gravidez

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/10/2025 às 12:20
Na noite da última quarta-feira (1º), Calita Franciele, de 23 anos, surpreendeu os seguidores ao comentar um boato que circulou nas redes. Esposa do cantor Amado Batista, de 74, a jovem se deparou com montagens em que aparecia supostamente grávida. Ela descobriu as imagens enquanto respondia perguntas antes de dormir.

Com ironia, Calita brincou com a situação. “Pois é, gente, 7 meses já de gestação, como o tempo passa correndo. Vocês viram minha barriguinha, que bonitinha? Dou risada, muito real, estou passada”, escreveu. Em seguida, ainda riu: “Se eu não estivesse comigo agora, eu suspeitaria de uma gravidez também”.

A modelo explicou em entrevista que já conversou com o cantor sobre maternidade. “Sim, já conversamos sobre esse assunto e chegamos a um consenso. Não está nos planos”, revelou.

Entre risadas e leveza, Calita Franciele mostrou que sabe lidar com rumores, mantendo sempre o bom humor e afastando falsas especulações.

