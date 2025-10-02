Samantha Schmütz faz revelações inéditas sobre casamento com americano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Samantha Schmütz costuma ser bastante discreta com relação a vida pessoal, e talvez muitos não saibam, mas a atriz mantém um relacionamento com o norte-americano Michael Cannet, há cerca de 15 anos.

Extremamente discreta, atualmente a artista mora nos Estados Unidos junto com o companheiro. Apesar dos trabalhos artísticos, ela detalhou como tenta conciliar a união com a carreira repleta de trabalhos.

“As pessoas têm que querer estar juntas e achar a sua parceria. Eu gosto de ter alguém, de dividir, de ir aumentando a intimidade, de ir criando uma história, planos e sonhos”, disse Samantha Schmütz, em entrevista à revista Quem. “Eu tive, sei lá, três namorados a minha vida inteira com um espaço de seis meses cada um. Fui meio que emendando. Gosto de ter relacionamentos”, declarou ela.

Apesar das diferenças em questões culturais, Samantha Schmütz assegurou que o fato não é um empecilho. “Sinto diferenças em algumas coisas, até nas tarefas domésticas. Acho que os americanos são mais acostumados a se virar. (…) Cuido da minha casa e divido as tarefas com ele”, declarou.

VEJA MAIS: Samantha Schmütz anuncia filme de Juninho Play: “Ninguém esqueceu dele”



O post Samantha Schmütz faz revelações inéditas sobre casamento com americano foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.