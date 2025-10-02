Samantha Schmütz faz revelações inéditas sobre casamento com americano
Clique aqui e escute a matéria
Samantha Schmütz costuma ser bastante discreta com relação a vida pessoal, e talvez muitos não saibam, mas a atriz mantém um relacionamento com o norte-americano Michael Cannet, há cerca de 15 anos.
Extremamente discreta, atualmente a artista mora nos Estados Unidos junto com o companheiro. Apesar dos trabalhos artísticos, ela detalhou como tenta conciliar a união com a carreira repleta de trabalhos.
“As pessoas têm que querer estar juntas e achar a sua parceria. Eu gosto de ter alguém, de dividir, de ir aumentando a intimidade, de ir criando uma história, planos e sonhos”, disse Samantha Schmütz, em entrevista à revista Quem. “Eu tive, sei lá, três namorados a minha vida inteira com um espaço de seis meses cada um. Fui meio que emendando. Gosto de ter relacionamentos”, declarou ela.
Apesar das diferenças em questões culturais, Samantha Schmütz assegurou que o fato não é um empecilho. “Sinto diferenças em algumas coisas, até nas tarefas domésticas. Acho que os americanos são mais acostumados a se virar. (…) Cuido da minha casa e divido as tarefas com ele”, declarou.
VEJA MAIS: Samantha Schmütz anuncia filme de Juninho Play: “Ninguém esqueceu dele”
O post Samantha Schmütz faz revelações inéditas sobre casamento com americano foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.