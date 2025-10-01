Mateus Carrieri conta como faz para manter o corpo com 10% de gordura aos 58 anos
Aos 58 anos, Mateus Carrieri surpreende com apenas 10% de gordura corporal. Ele contou que mantém a forma sem exageros e destacou: “Quero cuidar da saúde e não estou só pensando na estética”.
O ator explicou que o envelhecimento trouxe novos objetivos. “Quero chegar aos 70, 80 e 90 sem depender de ninguém e sem que ninguém tenha que me arrastar pro sol e me tirar do sol”, brincou, aos risos.
Vitalidade e motivações
Ainda cheio de energia, Carrieri disse que nunca imaginou viver assim. “Quando eu era moleque, achava que com 50, 60 anos eu ia estar um velhaco aposentado”. Hoje, ele mantém disposição para trabalhar, treinar e viver sua relação com Day Ribeiro, quase 16 anos mais jovem.
Motivado também pelos filhos Kaíke, Anna Chiara e Nico, ele afirmou: “Quero ver meus filhos crescendo e quero ver meus netos”. Sobre treinos, resumiu: “Malho quase todo dia, sempre arrumo um tempinho”.
