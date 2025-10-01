Lançamentos e reprises imperdíveis: 5 novelas da Globo para assistir em outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O mês de outubro chega com novidades e reencontros para os apaixonados por novelas. Entre estreias aguardadas e clássicos que voltam em projetos especiais, as tramas prometem prender a atenção do público com histórias que misturam emoção, conflitos familiares, comédia e até reflexões sobre o Brasil contemporâneo. Confira a seguir cinco produções que merecem espaço na sua lista:

Três Graças – estreia em 20 de outubro

De Aguinaldo Silva, a nova novela das nove traz drama e tragédia em um retrato intenso do país. A trama acompanha Gerluce Maria das Graças (Sophie Charlotte), moradora de uma favela fictícia em São Paulo, que carrega consigo a força de uma família marcada por gerações de mulheres: filha de Lígia (Dira Paes) e mãe da jovem Joélly (Alana Cabral).

Explode Coração – estreia em 6 de outubro (projeto Originalidade)

A novela que completa 30 anos retorna com uma história que discute o embate entre tradição e modernidade. O romance de Dara (Tereza Seiblitz) e Igor (Ricardo Macchi) se desenvolve em meio a dilemas familiares e sociais, contando ainda com um elenco memorável, que inclui Edson Celulari, Laura Cardoso, Stênio Garcia e Leandra Leal.

Tudo Novo de Novo – estreia em 20 de outubro (projeto Resgate)

Com Julia Lemmertz e Marco Ricca, a minissérie aborda as transformações dos arranjos familiares contemporâneos. O romance dos protagonistas passa por crises, separações e a presença constante de parentes, em uma trama que equilibra drama e leveza.

O Feijão e o Sonho – estreia em 13 de outubro (projeto Fragmentos)

Clássico de 1976, a novela retorna para relembrar a luta entre sonho e realidade. O enredo acompanha o poeta Juca Campos Lara (Cláudio Cavalcanti), que enfrenta a difícil decisão de abrir mão de sua arte diante das limitações financeiras. No elenco, nomes como Nívea Maria, Lúcia Alves e Roberto Bonfim.

As Filhas da Mãe – estreia em 27 de outubro (projeto Resgate)

Misturando comédia e mistério, a trama apresenta Lucinda (Fernanda Torres), que anos depois se transforma em Lulu de Luxemburgo (Fernanda Montenegro). Após fugir do Brasil nos anos 1960 e se tornar cineasta em Hollywood, ela retorna em 2001 para reencontrar as filhas e enfrentar segredos do passado, em uma história envolvente com Claudia Raia, Andrea Beltrão, Regina Casé e Francisco Cuoco.

O post Lançamentos e reprises imperdíveis: 5 novelas da Globo para assistir em outubro foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.