Ingrid Ohara detalha recuperação após cirurgia nas partes íntimas: “Não devia ser tabu”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Ingrid Ohara se submeteu a realização de seis procedimentos estéticos. A influenciadora digital e ex-participante de A Fazenda 14 contou que realizou diversas mudanças, e dentre elas, uma cirurgia íntima que reduz o tamanho dos pequenos lábios vaginais.

Em entrevista ao jornal Extra, a modelo contou ter feito, além da ninfoplastia, lipoaspiração nos braços e no abdômen, enxerto no bumbum, implante de silicone nos seios, remodelação das costas, e uma hernioplastia umbilical.

“Eu engordei e emagreci algumas vezes ao longo da minha vida e fiquei flácida. Eu treino, me alimento bem, mas teve uma fase que eu engordei 20 quilos, depois emagreci, e isso deixou marcas. Esse ano perdi muita gordura e fiquei sem nada de seio. Se vocês caçarem no meu Instagram, vão ver que não tinha nada”, contou Ingrid Ohara.

“Não devia ser tabu”

Sobre o procedimento íntimo, a influenciadora foi objetiva. “Eu sei que é tabu, mas não deveria ser. Muitas mulheres querem fazer, mas não falam por vergonha. O Brasil é recordista nesse tipo de cirurgia. Eu decidi contar porque não tem por que esconder”, disse.

Após a série de cirurgias, Ohara detalhou o processo de recuperação. “A sensação é de ter feito um treino muito pesado. Não sinto dor, só estou mais emotiva. O maior desafio é dormir, porque acordo várias vezes para ir ao banheiro, mas isso faz parte do processo. Estou ótima e até já consegui colocar o corcelê para afinar a cintura”, pontuou.

VEJA MAIS: Ingrid Ohara usa biquíni dourado em dia de praia e ostenta bumbum sarado

O post Ingrid Ohara detalha recuperação após cirurgia nas partes íntimas: “Não devia ser tabu” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.