Ingrid Ohara detalha recuperação após cirurgia nas partes íntimas: “Não devia ser tabu”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/10/2025 às 8:41
Ingrid Ohara se submeteu a realização de seis procedimentos estéticos. A influenciadora digital e ex-participante de A Fazenda 14 contou que realizou diversas mudanças, e dentre elas, uma cirurgia íntima que reduz o tamanho dos pequenos lábios vaginais.

Em entrevista ao jornal Extra, a modelo contou ter feito, além da ninfoplastia, lipoaspiração nos braços e no abdômen, enxerto no bumbum, implante de silicone nos seios, remodelação das costas, e uma hernioplastia umbilical.

“Eu engordei e emagreci algumas vezes ao longo da minha vida e fiquei flácida. Eu treino, me alimento bem, mas teve uma fase que eu engordei 20 quilos, depois emagreci, e isso deixou marcas. Esse ano perdi muita gordura e fiquei sem nada de seio. Se vocês caçarem no meu Instagram, vão ver que não tinha nada”, contou Ingrid Ohara.

“Não devia ser tabu”

Sobre o procedimento íntimo, a influenciadora foi objetiva. “Eu sei que é tabu, mas não deveria ser. Muitas mulheres querem fazer, mas não falam por vergonha. O Brasil é recordista nesse tipo de cirurgia. Eu decidi contar porque não tem por que esconder”, disse.

Após a série de cirurgias, Ohara detalhou o processo de recuperação. “A sensação é de ter feito um treino muito pesado. Não sinto dor, só estou mais emotiva. O maior desafio é dormir, porque acordo várias vezes para ir ao banheiro, mas isso faz parte do processo. Estou ótima e até já consegui colocar o corcelê para afinar a cintura”, pontuou.

