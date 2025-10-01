Após rumores de ‘after’ polêmico, Isa Ranieri anuncia fim de casamento com Cebolinha
O casamento entre a influenciadora Isa Ranieri e o jogador Everton Cebolinha, do Flamengo, chegou ao fim. A separação foi confirmada pela própria Isa, que explicou que a decisão aconteceu “após muita reflexão e em comum acordo”. Ela também destacou que todas as questões pessoais e legais “estão sendo resolvidas de maneira tranquila e respeitosa”.
Segundo Isa, o casal tentou diversas vezes salvar a relação. “Seguimos tentando, lutando e dando o melhor de nós para nos entendermos, principalmente pelos nossos filhos”, escreveu. Apesar dos esforços, ela afirmou que “não conseguimos manter nossa relação como marido e mulher”.
Pedido de respeito e privacidade
A influenciadora ressaltou que o vínculo familiar segue firme. “O amor que nos une através dos filhos será sempre incondicional”, disse. Isa pediu cautela à mídia. “Solicitamos à imprensa que não utilize imagens ou vídeos dos menores em matérias sobre a separação”, afirmou.
Isa também negou boatos de festa polêmica. “Não foi sobre after nenhum. O próprio Clube já se posicionou sobre isso”, explicou. Por fim, reforçou: “Internet não é terra sem lei. Cada um será responsabilizado pelo que fala”.
